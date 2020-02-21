Минск, , 14:43 — REGNUM Российский газ для Белоруссии должен стоить примерно $90 за 1 тыс. куб. метров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, сообщило агентство БелТА.

Он рассказал, что во время разговора с главой Роснефти Игорем Сечиным обсуждалась цена на газ.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе… газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — заявил Лукашенко.

Он признал, что цена на газ зависит от времени, на которое заключается контракт, а также от цены на нефть.

«И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия потеряла $420−430 млн из-за уменьшения в России экспортной пошлины на нефть.

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