Минск, 21 февраля 2020, 14:43 — REGNUM Российский газ для Белоруссии должен стоить примерно $90 за 1 тыс. куб. метров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, сообщило агентство БелТА.
Он рассказал, что во время разговора с главой Роснефти Игорем Сечиным обсуждалась цена на газ.
Он признал, что цена на газ зависит от времени, на которое заключается контракт, а также от цены на нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия потеряла $420−430 млн из-за уменьшения в России экспортной пошлины на нефть.
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