Эр-Рияд, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан осудил террористический акт в немецком городе Ханау, жертвой которого стали девять человек. Заявление дипломата было сделано 21 февраля во время встречи с главой МИД Германии Хейко Маасом.

Террористический акт был совершен праворадикальным экстремистом, совершившим нападения на два барах 19 февраля. Все погибшие оказались мигрантами. После нападения он покончил жизнь самоубийством.

Власти Германии повысили уровень безопасности в городе, особенно на вокзалах, в мечетях и прочих местах, которые могут подвергнуться нападению.

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