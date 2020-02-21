Киев, , 14:35 — REGNUM Действия премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживает 2,9% опрошенных, сказано в отчёте социологической службы Центра Разумкова, опубликованном 21 февраля.

Социологи зафиксировали разворот в оценке правильности общего курса Украины. 25% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, противоположная точка зрения у 53% населения. Для сравнения, в сентябре результаты были диаметрально противоположными — 57% считали курс правильным и 17% неправильным.

Действия правительства полностью поддерживает 6% респондентов, поддерживают отдельные решения — 34% и не поддерживают — 51% опрошенных. При этом личный рейтинг поддержки Гончарука — это 2,3% тех, кто поддерживает полностью и 22,5% тех, кто поддерживает частично. Не доверяют и скорее не доверяют премьер-министру Украины 63,2%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года. Были опрошены 2018 человек на всей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее исследовательского центра «BURI-Украина» провёл свой опрос в начале февраля 2020 года. Тогда Гончаруку не доверяли 78,2% опрошенных, а правительству — 74,8%.

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