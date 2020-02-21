Бишкек, , 14:28 — REGNUM Правительство Киргизии утвердило положение о выплате гражданам денежных вознаграждений за достоверные сведения о готовящихся террористических актах или о совершивших теракт лицах, передает «Токтом».

Госкомитет нацбезопасности будет выплачивать от 20 000 до 80 000 сомов (от 18 000 до 72 000 рублей) за информацию о лице или лицах, занятых подготовкой, совершающих или уже совершивших теракт (паспортные данные, адрес места жительства или места пребывания террориста), — если она приведет к выявлению и задержанию или осуждению террориста или группы террористов.

Награда за своевременно полученные спецслужбами Киргизии сведения о готовящейся атаке террористов, которые привели к предотвращению либо пресечению теракта, составит уже от 40 000 до 120 000 сомов (от 36 000 до 109 000 рублей).

За сведения о силах, средствах, приемах и методах совершения террористического акта, которые непосредственно помогли в его раскрытии и расследовании, ГКНБ будет выдавать вознаграждение в размере от 20 000 до 70 000 сомов (от 18 000 до 63 000 рублей).