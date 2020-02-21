Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Вопрос о начале расследования дела о кибератаках на государственные интернет-ресурсы в МВД Грузии еще не решен. Об этом 21 февраля заявил перед журналистами министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы не можем вдаваться в детали. Мы открыто заявили, что в связи с этим был российский след, мы это не скрывали. Мы решим, начнем ли расследование, сейчас я ответить не могу», — сказал Гомелаури.

Он также отметил, что ведомство работает с партнерами, чтобы препятствовать новым кибератакам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в МИД Грузии обвинили Россию в том, что якобы с ее стороны была совершена кибератака, во время которой в октябре 2019 года на грузинских государственных интернет-ресурсах появилось фото экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью: «Я вернусь».

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