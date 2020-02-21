Москва, , 14:21 — REGNUM Коронавирус все меньше беспокоит российских граждан, хотя до сих пор случаются любопытные истории, связанные с боязнью эпидемии. Место коронавируса в телеграм-каналах заняли орлы-шуруповерты, халяльные строительные инструменты, антисветофор Ростова-на-Дону и другие необычные и занимательные новости.

Центральный федеральный округ

Правительство Тульской области задумалось о подарках-сувенирах и решило закупить корзины со сладостями и заодно «зонты-винтовки». Рукоятки зонтов будут выполнены в виде приклада винтовки Мосина, а кнопка открывания — в виде спускового крючка, пишет «Тульский патронташ».

В Калуге главной новостью уходящей недели стала смена главы региона и еще грустные новости из загса. Оказалось, калужане все реже женятся и рожают, зато все чаще разводятся. Жениться стали меньше на 1,9%. Число разводов выросло на 7,6%, передает «Калужский мечтатель». Уровень рождаемости понизился на 13%, причем мальчиков родилось больше, чем девочек на 4%.

А Костромская область между тем поставила рекорд и оказалась одним из российских лидеров по невыплате ипотеки. За прошедший год число костромичей, пропускающих платежи, увеличилось на 30%, знает «Родина снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

1703 радуется новой вакансии в петербургском аэропорту Пулково: должности разгонщика птиц. В аэропорту уточняют, что нужен именно авиационный разгонщик, поскольку обычному орнитологу требуется несколько лет, чтобы набраться опыта и вникнуть во все детали профессии, ведь аэропорт — это режимный объект со своими специфическими экологическими и производственными особенностями.

Другая интересная вакансия нашлась в Архангельске. На одном из городских порталов объявили набор на должность… скупщика медицинских масок. Сотрудникам предлагают два рубля за каждую медицинскую маску. По расчетам организаторов, в день можно заработать от 3000 до 5000 рублей. «Кто и для чего скупает медицинские маски, остается лишь гадать. Возможно, кто-то испытывает реальный дефицит подобных средств, необходимых для работы. Возможен и другой вариант: кто-то хочет создать искусственный дефицит таких средств защиты для последующей перепродажи уже по совсем другим ценам», — пишет «Жесть по-архангельски».

Тем временем в Сыктывкаре определились, что делать с главной елкой республики Коми. Дерево не утилизировали, а распилили и отправили в школьные лесничества, чтобы дети использовали его для поделок. «Елочные» работы школьников позже будут участвовать в конкурсе и фотовыставке, сообщают «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В Татарстане в строительном магазине заметили халяльные строительные кисточки. Объявление гласит, что они изготовлены из конского волоса и не содержат свиной щетины. «Вы меня, конечно, извините, но с этим статусом «Халяль» иногда в Татарстане перебарщивают», — удивляются «Рассказы о смешной России».

В той же Казани, пишет «Итиль», отменили постановление о запрете участия китайских рапиристок на этапе Кубка мира. Китаянки признаны здоровыми, так как больше двух недель находятся в Париже. Однако родители российских спортсменок беспокоятся и просят уточнить, какие меры предосторожности примут на соревнованиях.

Главная новость Перми: дизайн транспортной карты. Местный студент предложил назвать карту «Пермская езда» или сокращённо только первая буква от «Пермской» и «езда». Название обошло все соцсети, попало в шоу Ивана Урганта и уже стало сувенирным брендом. «Пермский глобус» рассказал продолжение (или эпилог) истории: оказалось, городские власти отнеслись к событию с юмором и подарили студенту билеты в театр.

Сибирский федеральный округ

Тем временем Красноярск признан самым грязным городом мира. Жители предложили поставить в городе памятник ветру, который наиболее эффективно борется с «черным небом». Среди других идей, о которых рассказывает «Красноярск №1»: наградить ветер почетной грамотой или медалью Красноярского края «за большой вклад в жизнь и благополучие жителей краевого центра».

Уральский федеральный округ

«Уральская телеграмма» пишет, что в Свердловской области в День Победы решили впервые провести акцию «Бессмертный цех». Это будет шествие с портретами тружеников тыла времен Великой Отечественной войны. Акция станет аналогом традиционного шествия «Бессмертный полк», на который в Екатеринбурге теперь ждут 200 тыс. человек.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону обнаружили светофор, который «переворачивает представление о времени и пространстве». Переворачивает в буквальном смысле: светофор установлен вверх ногами, и цифры на нем кажутся буквами и узорами. Например, каналу Platov перевернутая цифра «39» напомнила слово «бе».

В Краснодаре школьники изобрели робота-пугало, который будет пугать птиц в аэропорту. Это модели орлов, собранные из шуруповертов, пишет «Туподар Краснодар». В городе их уже прозвали летающими шуруповертами.

В некоторых регионах Кубани запретили указывать ОРВИ и грипп причиной отсутствия детей в школах. Что стало поводом, непонятно, но, по словам «Страноведа», в справках, которые выдают ученикам, причиной болезни указывают просто абстрактное «заболевание».

Северо-Кавказский федеральный округ

В школах Владикавказа другая история, о которой рассказали Ossetia News. В одном из учебных заведений школьники нашли в туалете камеру. Подростки ее демонтировали, хотели обратиться к руководству школы, но увидели, что кадры из туалета отображаются на мониторе у школьного завуча… Говорят, камеру поставили для борьбы с курением.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии в честь юбилея Победы решили присвоить крупным алмазам имена героев Великой Отечественной войны и СССР. Выборы имен проходят демократично, с использованием инстаграма главы региона, пишет «Якутия 2100».

О коронавирусе Дальний Восток тоже не забывает. «Мачо с Авачи» грустит, что Камчатка уже испытывает экономические потери от коронавируса: «К примеру, овощи и фрукты из поднебесной на Камчатке подскочили в цене в 2−3 раза. Снизился объем поставляемых бытовых товаров, цены на которые также поднимутся. Если запрет на въезд граждан из КНР продлится до туристического сезона, то туроператоры ощутят существенную нехватку туристов».

А вот под Уссурийском горячо обсуждают собаку, которая загнала на дерево дальневосточного леопарда и держала его наверху, пока хозяин рыбачил неподалеку. «Специалисты говорят, что молодые леопарды действительно боятся собак, так что псов лучше держать подальше от ареала обитания диких кошек», — рассказал «Право руля!».

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе.

Читайте продолжение в следующую пятницу.