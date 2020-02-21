Киев, , 14:18 — REGNUM Люди, эвакуированные из Уханя, размещены не в одной из лучших гостиниц Украины, констатировал депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщило 21 февраля издание Strana.ua.

«Это действительно не «Рэдисон» и не «Хаят» (известные сети гостиниц — ИА REGNUM), это не пятизвездочный отель, но если вы думаете, что многие хотели дать своё помещение под карантин, то вы ошибаетесь», — рассказал он.

Депутат добавил, что в данный момент от людей, которые находятся на карантине, не поступало ни одной жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одна из гражданок Украины, которая проходит карантин, выложила видео, на котором виден неухоженный номер со старой мебелью и отсутствующим замком входной двери.

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