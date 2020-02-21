Минск, , 14:12 — REGNUM Потери Минска от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составляют $420−430 млн, заявил 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т, — это примерно $420−430 млн, которые мы теряем», — цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предложил, что эти деньги Москва компенсирует Минску. «Он признал, что это справедливо», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко сообщил о «неожиданном» предложении российского лидера по поставкам нефти. По словам главы республики, Владимир Путин предложил посчитать, сколько Белоруссия потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году относительно уровня прошлого года.

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