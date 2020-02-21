Киев, , 14:15 — REGNUM «Страна Украина распадается по любому поводу, а граждане буквально трактуют свои права на власть», — заявил 21 февраля политтехнолог Владимир Грановский, комментируя события в поселке Новые Санжары.

По мнению эксперта, нынешняя власть Украины не имеет морального авторитета и потому не может управлять государством в полном объёме своих полномочий.

«Любые попытки государства проявить себя будут вызывать ещё большую активность граждан на улице», — добавил он.

Также специалист обращает внимание, что протестующие в Новых Санжарах не являются пользователями социальных сетей, а «возмущённые варварством сограждан», наоборот, воспринимают мир через социальные сети.

«Общество разделено на тех, кто активен в сети, и тех, кто активен на улице», — резюмировал Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал, что все, кто в ходе столкновений в Новых Санжарах нападал на автобусы с эвакуированными из Уханя, будут привлечены к уголовной ответственности. Он также пообещал не допустить новых нападений или поджога санатория, о возможности чего в ходе стычек накануне заявляли местные жители.