Вена, 21 февраля 2020, 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить войну в Донбассе, но у него вряд ли это получится. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 21 февраля, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что в июне 2014 года состоялась встреча представителей ДНР, ЛНР и Украины при посредничестве РФ на которой удалось о многом договориться.
Парламентарий отметил, что верит в желание Зеленского остановить конфликт в Донбассе.
Шуфрич объяснил, что сам Зеленский находится под влиянием «радикалов», а министерства обороны и внутренних дел Украины находятся под контролем людей, близких к Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения и в одностороннем порядке разрабатывает к ним пакет «правок».
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