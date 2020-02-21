Вена, , 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить войну в Донбассе, но у него вряд ли это получится. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 21 февраля, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в июне 2014 года состоялась встреча представителей ДНР, ЛНР и Украины при посредничестве РФ на которой удалось о многом договориться.

«Порошенко (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM) захотел воевать. И последствия этого трагического решения ощутила Украина и вся Европа», — рассказал Шуфрич.

Парламентарий отметил, что верит в желание Зеленского остановить конфликт в Донбассе.

«Но, к сожалению, я глубоко сомневаюсь, что у него хватит опыта, а самое главное — воли», — добавил он.

Шуфрич объяснил, что сам Зеленский находится под влиянием «радикалов», а министерства обороны и внутренних дел Украины находятся под контролем людей, близких к Порошенко.

«В этих условиях есть глубокое сомнение, что удастся реализовать пока ещё только желание президента», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения и в одностороннем порядке разрабатывает к ним пакет «правок».

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