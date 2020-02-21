Москва, , 14:07 — REGNUM На сегодняшний день нет чётких решений о проведении саммита по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, тема проведения очередного саммита неоднократно фигурировала, такая возможность сейчас обсуждается.

«Возможность проведения саммита проговаривается, каких-то чётких решений на этот счёт сейчас нет», — сказал Песков, не исключив проведение такой встречи в случае, если лидеры четырёх стран посчитают это необходимым.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил о проводимой Россией, Ираном и Турцией подготовке к саммиту по сирийскому урегулированию. С предложением провести трёхсторонние переговоры выступил Иран. По словам официального представителя Кремля, российская сторона согласна на определённые даты. Сложность заключается в необходимости согласовать графики трёх президентов: Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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