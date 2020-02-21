Москва, 21 февраля 2020, 14:03 — REGNUM Назначение прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью координатором по делам Украины говорит о том, что страна превращается в придаток гегемона. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
По её словам, теперь президент Украины должен назначить прокурора какой-нибудь области в качестве координатора по всем «делам Америки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить $38 млн на развитие «демократических ценностей» украинской молодёжи.
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