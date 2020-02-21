Москва, , 14:03 — REGNUM Назначение прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью координатором по делам Украины говорит о том, что страна превращается в придаток гегемона. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Следите за руками: «Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора по всем «делам Украины». По каким делам? Думаю, перечень таких «дел» будет неисчерпывающим. То есть скоро, видимо, будет «штат Ukraine». И лёгким движением страна превращается в придаток гегемона — площадку для размещения военных баз НАТО и людей второго (или третьего) сорта. Главное, не забывать, что «Россия — агрессор и оккупант», а то прокурор быстренько «пришьёт» статью за госизмену (или коллаборационизм — «по-аваковски»). Вы правда хотите, чтобы украинский народ обслуживал «братскую» Америку на своей родной земле?», — отметила Поклонская.

По её словам, теперь президент Украины должен назначить прокурора какой-нибудь области в качестве координатора по всем «делам Америки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить $38 млн на развитие «демократических ценностей» украинской молодёжи.

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