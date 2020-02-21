Киев, , 13:58 — REGNUM События, произошедшие накануне в Новых Санжарах, являются следствием, в том числе, информационной войны, продолжающейся против Украины, заявил сегодня, 21 февраля, выступая в Раде, премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что информационная война против Украины ведется «как изнутри, так и извне».

«Я предполагаю, что провокации продолжатся… Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы сломить население, посеять среди нас недоверие и раздор», — заявил Гончарук депутатам.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в санатории эвакуированных из Уханя. В ходе протестов и блокирования дороги к медицинскому центру произошли столкновения с силовиками. Задержаны 24 человека, в ходе стычек травмы получили 9 правоохранителей. Украинские СМИ назвали произошедшее «днем национального позора».