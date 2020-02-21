21 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Россия и Белоруссия готовят совместный список невыездных граждан. Проект соглашения о совместном регулировании миграции к 1 марта подготовят МВД двух государств, после чего ему предстоит быть одобренным и подписанным президентами. О том, к каким последствиям приведёт данный договор и кого он коснётся, рассказал эксперт по миграционным вопросам, основатель центров «Русская Америка» и «Второй Паспорт» Юрий Моша.

Юрий Моша, , 14:00 — REGNUM В первую очередь отмечу, что для меня остаётся большой загадкой, почему этот коридор вообще до сих пор существует. Разговоры о том, чтобы создавать общие базы и установить контроль на границах велись еще в 2010—2011 годах, и с того момента никаких изменений не произошло, хотя абсолютно очевидно, что такое положение дел невыгодно обеим странам.

Флаг Белоруссии

Сейчас граждане Белоруссии могут спокойно покинуть территорию страны через Россию. Если, условно, в отношении человека возбуждается уголовное дело, он просто садится в машину и едет в Москву, а уже из неё улетает в Европу или США. Точно так же поступают и банковские должники, от которых судебные приставы требуют выплат. Этот процесс двусторонний, так как россияне пользуются тем же правом. Я знаю очень много людей, которые уезжали в Америку именно через Белоруссию, даже имея большие долги перед приставами и находясь под подпиской о невыезде. Почему оба государства никак не регулировали этот вопрос долгие годы? Искренне не понимаю.

В конце 2019 года газета «Известия» сообщила о 1,5 млн должников в России только по алиментам. Помимо этого, нужно учесть 13 млн вовремя не оплативших штрафы по ГИБДД и 2,5 млн человек в сфере ЖКХ. Ну, а если сюда приписать ещё 7−8 млн должников по кредитам, то цифра получается внушительная — около 25 млн граждан, для которых выезд через Белоруссию потенциально может стать невозможным. В свою очередь, в самой Белоруссии это число меньше попросту ввиду небольших размеров страны и численности граждан.

Почему Александр Лукашенко на это согласился? Его беспокоит проблема бегства его граждан через территорию России, и понятно, что меры контроля за этими потоками не могут быть односторонними. То есть аэропорты Белоруссии закрываются для невыездных россиян, равно как и из российских аэропортов уже не смогут вылететь граждане Белоруссии, имеющие проблемы с долгами на родине. Лукашенко это настолько же выгодно и необходимо, как и Владимиру Путину.

Для россиян, кстати, остаётся одна незакрытая лазейка — Калининград. Можно будет попросту купить туда билет на поезд, но, не доехав до конечного пункта, выйти в Литве. Пока что невыездные граждане России до сих пор этим способом пользуются, но я думаю, скоро его закроют. Например, не будут выпускать в Литве либо вообще перестанут сажать в поезд людей, имеющих долги или проблемы с правоохранительными органами. То есть, если Белоруссия всё-таки будет закрыта для таких категорий граждан, они будут пользоваться исключительно этой дорогой.

Конечно, после подписания соглашения поток уезжающих из РФ и Белоруссии сильно уменьшится. А если еще и закроют «калининградский коридор», то люди вообще перейдут к нелегальным способам пересечения границы, по заброшенным тропам, в первую очередь. Ведь государственная граница полностью не охраняется, всегда есть небольшие открытые участки. Вот, например, длина границы России с Казахстаном — 7,5 тысячи километров. Сколько нужно пограничников, чтобы полностью обеспечить контроль? Да это просто невозможно. Вот и ищут беглые граждане обходные пути, даже в интернет выкладывают информацию наподобие «как пересечь российско-украинскую границу и остаться незамеченным».

Вообще, в мировом масштабе упрощенный переход границы между странами — это распространённая практика. Евросоюз, наверное, самый яркий пример, потому что там границ нет как таковых. Похожая ситуация у США с Канадой. Вы можете, допустим, спокойно поехать на выходные в Канаду из Штатов, и при пересечении границы вам нужно будет лишь предъявить грин-карту, то есть вид на жительство. Даже гражданство тут значения не имеет. Пограничникам этого будет достаточно, чтобы впустить вас на территорию Канады, а потом пропустить обратно в США.

У Белоруссии с Россией ситуация больше похожа на европейскую. Формально на больших трассах посты есть, но, скорее всего, пересекающих границу даже не станут проверять. Что же касается вышеупомянутого договора между странами, то пока всё это держится на словах. Да, дискуссия сейчас усиливается, но вот когда действительно будет установлен контроль и преследуемых граждан обеих стран перестанут выпускать, — большой вопрос.