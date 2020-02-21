Киев, , 13:42 — REGNUM Социологическая компания Центр им. Разумкова обнародовала результаты соцопроса, посвященного тому, как украинцы сейчас воспринимают государственный переворот, случившийся в феврале 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как показал опрос, 45,5% опрошенных считают эти события «Революцией достоинства» (официальная трактовка, введенная президентом Порошенко), 23,0% — антигосударственным переворотом, 17,7%— вынужденной сменой власти не слишком легитимным способом, и 13,7% затруднились с ответом.

«Второй и третий варианты пересекаются, поскольку предполагают нелегитимную смену власти на Украине. То есть фактически 40,7% опрошенных считают смену власти в 2014 году нелегитимной», — комментируют результаты опроса эксперты Украинского института политики.

Если бы события 2013−2014 гг. происходили на Украине сейчас, 39,1% респондентов не стали бы поддерживать ни одну из сторон конфликта, 37,8% поддержали бы Майдан, 10,2% — Антимайдан, и 12,9% затруднились с ответом.

Эксперты Института отмечают, что Необходимо отметить, что данный опрос не учитывает мнение жителей Донбасса и Крыма, и с учетом их голосов поддержка Майдана была бы еще ниже. Кроме того, в опросе присутствует большое количество (13% и более) неопределившихся.

Социологи информируют, что исследование проведено с 13 по 17 февраля 2020 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.