Тирана, , 11:59 — REGNUM 25 февраля президент Албании Илир Мета обратился к гражданам страны с призывом устроить небывалый митинг протеста 2 марта.

На своей странице в социальной сети Facebook президент призвал албанский народ вернуть себе суверенитет:

«В Республике Албания суверенитет принадлежит только албанскому народу. Все остальные, включая и президента Республики, являются лишь временными пользователями этого суверенитета, не более», — сообщил политик.

Кроме того, президент Мета призвал граждан Албании 2 марта «освободить страну от тирании» и произвола нынешнего руководства социалистической партии Албании (главой которой является премьер-министр Эди Рама) так же, как граждане Румынии избавились от авторитарного лидера Николае Чаушеску и его жены Елены в 1989 г. Подобная аналогия кажется пугающей, поскольку Чаушеску вместе с женой были расстреляны после трехчасового псевдосудебного заседания. Кадры их расстрела были показаны по центральному телевидению.

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Напомним, в настоящий момент парламент Албании ведет расследование на предмет превышения президентом конституционных полномочий в связи с отменой им проведения местных выборов 30 июня. Президент обвиняет партию власти в использовании антиконституционных способов для захвата власти и создании препятствий для нормальной работы конституционного суда. Свои обвинения глава страны подтверждает документами, выложенными им в открытый доступ.

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