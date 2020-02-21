Киев, , 13:03 — REGNUM История c эвакуацией украинцев из Китая на самом деле про смерть государства, заявил 21 февраля политический эксперт Семен Уралов, комментируя протесты в Новых Санжарах (Полтавская область).

Эксперт отметил, что жители западных и центральных регионов Украины блокировали размещение в регионах эвакуированных на карантин по сути с помощью «майданных» технологий.

«Часть жителей уже осознала, что государства нет и поэтому надо включать инструменты самоорганизации. Конечно же, на выходе дичь. Но собственно, «неофеодализм» примерно так и будет выглядеть. В небе — самолеты, внизу — люди с палками», — заявил эксперт. По его словам, социологический аспект случившегося тоже понятен — «видно, где люди совсем одичали, а где еще держатся».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Новых Санжарах произошли массовые акции протеста и противостояние местного населения с силовиками при попытке доставить в местный санаторий эвакуированных из Китая. По итогам столкновений полиция задержала 24 протестующих, выбрав «наиболее агрессивных», пострадали 9 полицейских. В настоящий момент ситуация в поселке спокойная, продолжаются следственные действия. Санаторий с эвакуированными охраняют несколько сотен силовиков — как полицейские, так и Национальная гвардия.