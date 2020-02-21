21 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Сергей Артёменко, , 12:58 — REGNUM В начале февраля молдавская делегация в Объединенной Контрольной Комиссии (руководящем органе миротворческой операции на Днестре) распространила официальное обращение, в котором сообщила о возможных провокациях на постах Совместных миротворческих сил. Представители Молдавии (РМ) заявили, что присутствие миротворцев якобы «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя» (территории ПМР, оккупированные Молдавией). Сопредседатель от РМ сказал, что если миротворческие посты не уберут, то миротворцы «будут подняты на вилы».

Герб Молдавии

В ответ сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков предложил принять меры по недопущению эскалации напряжённости в Зоне безопасности, отметив, что Кишинев отрабатывает различные сценарии разрушения существующего миротворческого механизма. Приднестровье предложило в срочном порядке провести инструктажи и тренировки групп оперативного реагирования и подготовить усиления постов на случай осложнения ситуации, а также рассмотреть вопрос об увеличении численности российского миротворческого контингента.

Вроде бы парадокс — «пророссийская власть» в Молдавии во главе с президентом И. Додоном озвучивает угрозы в адрес миротворческой операции и российских военных, до чего даже прежние демократические власти, не скрывающие своей русофобской позиции, не опускались.

Попробуем разобраться, в чем причины такой на первый взгляд парадоксальной ситуации.

Как известно, с избранием в конце 2016 года на пост президента Молдавии Игоря Додона связывались завышенные ожидания.

В ходе своей электоральной кампании и после нее он сделал столько громких заявлений, что на его сторону становились даже закоренелые скептики. Да и как тут оставить без внимания такие громкие посылы: что «Крым — российский»; что единственное решение по Приднестровью — «федерализация», что социалисты будут твердо следовать своей программе, главными пунктами которой являлись «денонсация соглашения об ассоциации с ЕС и интеграция в Евразийский союз», а новое соглашение по торговле с ЕС должно быть достигнуто в трёхстороннем формате при участии России; что он не допустит вовлечения Молдавии в структуры НАТО и ее военные операции; что его партия не пойдет ни на какие коалиции с партией Плахотнюка в парламенте. Обо всем этом президент Молдавии охотно говорил в интервью российским информационным агентствам, в том числе «Коммерсанту» 26 октября 2016 года и ТАСС 12 декабря 2016 года.

Для реализации своих помпезных обещаний, по заверениям самого Додона, ему не хватало лишь поддержки в парламенте.

Спустя три года с лишним вспоминать об этих обещаниях мало кто хочет, при том что и поддержка в парламенте у Додона есть, и правительство «технократов» назначено с его личного благословения. Кажется, что это всё было во сне. Тот, кто налево и направо раздавал эти громкие обещания, продолжает обещать, но уже совсем другое, а тот, кто верил, теперь стыдится своего выбора.

В самой Молдавии и Приднестровье изменения в риторике Додона замечали уже весной 2017 года. Да и как не заметить, если они напрямую касались отношений с Приднестровьем? Так, из выступлений Игоря Додона исчезло упоминание о плане федерализации, затем он солидаризировался с мнением партии Владимира Плахотнюка, заявив о единой позиции всех ветвей власти Молдавии по приднестровской проблеме. Потом и вовсе поддержал введение совместного пограничного и таможенного контроля Молдавии и Украины на приднестровском участке границы. Президент Молдавии не мог не знать, что и Москва, и Тирасполь категорически выступали против реализации таких планов по установлению новой экономической блокады Приднестровья.

Сегодня новое «пророссийское» молдавское руководство не торопится выполнять ранее подписанные соглашения с Приднестровьем. Молдавская сторона заблокировала исполнение договоренностей по функционированию телефонной связи и распределению радиочастот между Приднестровьем и Молдавией, закрытию политически мотивированных уголовных дел на приднестровских граждан, а также по разблокированию железной дороги. Подписание итогового протокола заседания международного переговорного формата «5+2» в Братиславе 9−10 октября 2019 года было целенаправленно сорвано молдавской стороной, что вызвало недоумение даже у западных участников.

На днях, 14 февраля 2020 года, президент Молдавии обрушился в адрес Приднестровья с обвинениями в стиле позднего Воронина: в контрабанде, в воровстве российского газа. Он прямо обвинил власти Приднестровья в том, что они «на так называемой чёрной дыре зарабатывают миллиарды долларов», разворовывают российскую помощь и «хотят сохранить эту ситуацию для того, чтобы зарабатывать деньги».

Став нерукопожатным из-за болтливости, жадности и фактического предательства своих партнеров в Москве и Тирасполе, Игорь Додон за полгода до выборов президента вновь пытается выехать на информационной волне. Однако спустя 4 года эта волна обвинений, истерии и шантажа, в точности как у его бывшего наставника и руководителя Владимира Воронина, а также партнера Владимира Плахотнюка, уже не приносит желаемого эффекта, а электоральные рейтинги неумолимо ползут вниз, несмотря на бесконечно одобряющие изыскания придворных социологов.

В Москве отчетливо понимают, что концепция постоянного нейтралитета Молдавии выдумана для того, чтобы требовать вывода российских войск и вооружения, а также демонтажа миротворческой операции, не дожидаясь политического урегулирования конфликта. Очевиден факт того, что унионистские движения не просто поднимают голову, но завоевывают всё большую поддержку населения, а желание Игоря Додона сотрудничать с ЕАЭС и пересмотреть соглашение об Ассоциации с Евросоюзом трансформировалось в заискивание перед Брюсселем.

Приднестровье сейчас снова находится под молдавским ударом, но теперь уже со стороны «пророссийских» властей РМ: звучат угрозы разрушить миротворческие посты, расширяется банковская блокада Приднестровья, разворачивается транспортная война, усугубляются проблемы с мобильной связью и др.

В этих условиях очевидно, что Игорь Додон не может рассматриваться иначе, чем хромая утка, с которой нельзя иметь надежных партнерских отношений.