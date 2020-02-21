Дамаск, , 12:38 — REGNUM

Неудивительно, что Владимир Путин хочет заручиться поддержкой основных держав континентальной Европы для действий в Сирии, но нет уверенности в том, что такая поддержка окажет сдерживающее влияние на Турцию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 февраля, комментируя информацию о переговорах президента России с лидерами Франции и Германии.

Как сообщалось ранее, Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в Сирии. Президент России указал на необходимость принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы, соблюдая при этом принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии, отметили в пресс-службе Кремля.

«Желание Владимира Путина заручиться для действий в Сирии поддержкой основных держав континентальной Европы понятно и не ново. С учётом сегодняшних обстоятельств отношений Франции и Германии с Турцией шансы на такую поддержку повышаются.

Способна ли эта поддержка оказать сдерживающее влияние на Турцию, другой вопрос. Не думаю, что эффект будет именно таким. В свою очередь, вероятность возвращения Турции к более тесным, чем в последнее время, отношениям с США, на мой взгляд, повышается.