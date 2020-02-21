Москва,
21 февраля 2020, 12:29 — REGNUM
Граждане России опасаются возможных последствий ухода Владимира Путина со своего поста прежде всего потому, что
отлично осознают
степень безответственности современных российских элит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 февраля, комментируя доклад Центра политической конъюнктуры.
Ранее РБК сообщил, что, по данным этого исследования, страхи, связанные с уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Наиболее выраженные из этих
страхов, по слова авторов доклада, связаны с таким возможными последствиями, как
обострение борьбы за власть, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, потеря авторитета России в мире и утрата преемственности власти.
«Большое несчастье нашей страны — неспособность того слоя, который принято называть «элитой», самостоятельно следовать курсом национальных интересов. О нём не получается даже говорить в единственном числе: слишком он разрознен. Элиты в России живут интересами корпоративными, далёкими от интересов народа, и пока только волей сильного президента могут быть подтянуты к осуществлению задач в интересах всей страны. Именно так и происходит в настоящее время, хотя далеко ещё не во всём.
Вторая отрицательная особенность российских элит — их сервильность. Эта черта объясняется теми условиями, в которых осуществлялось наделение современного российского правящего слоя капиталами, накопление его представителями административного ресурса и так далее. По правилу маятника, если для этого сложатся обстоятельства, этот слой
легко может качнуться в противоположном направлении.
То, о чём говорится в докладе, — это возможные последствия ухода Владимира Путина. Да, граждане России их опасаются, но, если смотреть в корень, уход нынешнего президента внушает опасение, главным образом, в силу понимания гражданами степени безответственности современных российских элит, их неспособности к самостоятельной государственной деятельности в общенациональных интересах.
За двадцать лет своего пребывания на посту президента Владимир Владимирович такую ситуацию исправить не захотел или не смог. Видимо, придётся дать ему на это ещё некоторое время.
Надо, однако, понимать, что воспитать в нашей стране нормальную элиту без хотя бы ориентира на сменяемость власти не получится. А без этого никогда и никакой преемственности не будет — ни хорошей, ни даже плохой», — отметил Михаил Демурин.