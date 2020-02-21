Москва, , 12:29 — REGNUM

Граждане России опасаются возможных последствий ухода Владимира Путина со своего поста прежде всего потому, что отлично осознают степень безответственности современных российских элит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 февраля, комментируя доклад Центра политической конъюнктуры.

Ранее РБК сообщил, что, по данным этого исследования, страхи, связанные с уходом Путина, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Наиболее выраженные из этих страхов, по слова авторов доклада, связаны с таким возможными последствиями, как обострение борьбы за власть, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, потеря авторитета России в мире и утрата преемственности власти.

«Большое несчастье нашей страны — неспособность того слоя, который принято называть «элитой», самостоятельно следовать курсом национальных интересов. О нём не получается даже говорить в единственном числе: слишком он разрознен. Элиты в России живут интересами корпоративными, далёкими от интересов народа, и пока только волей сильного президента могут быть подтянуты к осуществлению задач в интересах всей страны. Именно так и происходит в настоящее время, хотя далеко ещё не во всём.

Вторая отрицательная особенность российских элит — их сервильность. Эта черта объясняется теми условиями, в которых осуществлялось наделение современного российского правящего слоя капиталами, накопление его представителями административного ресурса и так далее. По правилу маятника, если для этого сложатся обстоятельства, этот слой легко может качнуться в противоположном направлении .

То, о чём говорится в докладе, — это возможные последствия ухода Владимира Путина. Да, граждане России их опасаются, но, если смотреть в корень, уход нынешнего президента внушает опасение, главным образом, в силу понимания гражданами степени безответственности современных российских элит, их неспособности к самостоятельной государственной деятельности в общенациональных интересах.

За двадцать лет своего пребывания на посту президента Владимир Владимирович такую ситуацию исправить не захотел или не смог. Видимо, придётся дать ему на это ещё некоторое время.