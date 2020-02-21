Москва, 21 февраля 2020, 12:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил 21 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал о неожиданном предложении по поставкам нефти, сделанном во время телефонного разговора с Путиным. Разговор состоялся на фоне имеющихся споров «по отдельным вопросам», пояснил он.
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