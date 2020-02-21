Москва, , 11:50 — REGNUM Во Втором окружном военном суде в Москве продолжаются слушания по делу бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, призывавшего по ТВ к подрыву российских поездов и автомобилей, сообщает РАПСИ.

Прокуратура запросила для экс-министра девять лет колонии.

«Прошу суд заочно путем сложения наказания назначить Гриценко 9 лет колонии общего режима», — заявил прокурор.

Также государственный обвинитель просит установить в отношении Гриценко запрет на размещение обращений и других материалов в интернете сроком на четыре года.

Экс-министр обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или сети интернет»).

По версии следствия, обвиняемый призывал сограждан подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге.

На данный момент Гриценко находится в международном розыске. Однако, по заявлению СК РФ, он не может быть экстрадирован в Россию в связи с нормами международного права и национального законодательства Украины.