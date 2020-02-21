Колорадо, США, , 07:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на решение вручить «Оскара» фильму южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Негодование американский лидер выразил 21 февраля на митинге в штате Колорадо.

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» — сказал Трамп.

По его мнению, у США достаточно проблем с Южной Кореей, чтобы удостаивать эту страну приза за лучшее кино года. Альтернативой Трамп назвал возвращение на сцену киноакадемии таких фильмов, как «Унесенные ветром».

Напомним, фильм «Паразиты» признан Американской киноакадемией лучшей картиной года. Впервые статуэтка «Оскар» в этой номинации была присуждена ленте не на английском языке. Фильм также получил три другие награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.

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