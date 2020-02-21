Санто-Доминго, , 07:17 — REGNUM Причиной срыва выборов в Доминиканской Республике, которые должны были пройти 16 февраля, мог стать саботаж, сообщает газета El Nacional.

Сообщается, что расследованием произошедшего в настоящее время занимается генеральная прокуратура. Она проверяет технический персонал, который должен был обеспечивать работу электронной системы голосования, из-за сбоя которой выборы пришлось перенести. Также по подозрениям в саботаже задержан полковник. В то же время оппозиция готовит массовые протесты на 23 февраля.

Напомним, 16 февраля в муниципалитетах Доминиканской Республики должны были состояться выборы мэров и вице-мэров. Однако спустя два часа после открытия избирательных участков, ЦИК объявил приостановку голосования из-за технических неполадок.