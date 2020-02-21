Токио, , 07:14 — REGNUM Из-за распространения коронавируса правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии на заседании оргкомитета 21 февраля приняла решение перенести съезд партии, ранее назначенный на 8 марта. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Оргкомитет отказался от варианта с сокращением масштабов мероприятия, включающего и отмену традиционного банкета — его проведение и в сокращённом варианте посчитали слишком опасным из-за большого скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля императорский дом Японии принял решение отменить празднование дня рождения императора Нарухито, которое должно было состояться 23 февраля, в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, в настоящее время в Японии зафиксировано 728 случаев заражения новым коронавирусом, из них умерли три человека. Абсолютное большинство инфицированных поступили в госпитали страны с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту города Иокогама.

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