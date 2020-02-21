Омск, , 06:50 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков призвал силовые органы жёстче реагировать на экологические преступления и посоветовал им не стесняться возбуждать уголовные дела.

Противодействие правонарушениям в сфере охраны окружающей среды и природопользования обсудили 20 февраля на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в нём приняли участие руководители силовых и правоохранительных структур.

Бурков призвал максимально подключаться к решению вопросов, связанных с загрязнением атмосферного воздуха и утилизацией твердых бытовых отходов.

По его словам, одна из проблемных точек, связанных с ТКО, — это уклонение бизнеса от заключения договора с официальным оператором. Мусор по привычке вывозится «по-чёрному» или сваливается где попало. В городе, в том числе в центре, появляются несанкционированные свалки. Бурков попросил повлиять на ситуацию органы прокурорского надзора:

«Правовой арсенал всецело должен быть использован» и в борьбе с загрязнителями воздуха».

Что касается загрязнения воздуха, приводятся данные, что в 2019 году передвижная эколаборатория зафиксировала превышения ПДК загрязняющих веществ в 80 точках отбора. Составлено 63 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, в прошлом году возбуждено три уголовных дела об экологических преступлениях. По мнению главы региона, силовые органы должны более активно подключиться к поиску и наказанию злостных нарушителей.

«Без этого мы не остановим экологический терроризм, я другого слова для этого не найду. Мне кажется, не надо стесняться, нужно возбуждать уголовные дела. Если люди сегодня не понимают и не реагируют на административные штрафы, надо привлекать к уголовной ответственности», — сказал Бурков, обращаюсь к руководителям правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году новогодние каникулы омичам испортила едкая вонь в воздухе. Горожане массово жаловались на химическое загрязнение воздуха 7−8 января.

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