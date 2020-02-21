Нью-Йорк, США, , 06:30 — REGNUM Россия якобы вновь вмешивается в выборы США, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, вопрос о вмешательстве подняли представители разведывательного сообщества США на брифинге в Палате представителей Конгресса. Какие именно аргументы привели в разведке, издание не уточняет, однако спустя несколько дней директор национальной разведки Джозеф Магуайр был отправлен в отставку.

Выступление в Конгрессе и увольнение Магуайра источники напрямую связывать не стали, однако, указанное совпадение и полученную информацию конгрессмены-демократы могут использовать против Трампа на выборах, заключают в издании.

Напомним, в Минюсте США весной 2019 года по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заключили, что президент США и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года. Таким образом, были опровергнуты обвинения в адрес Москвы в якобы имевшем место «вмешательстве» во внутренние дела США, о котором американская пресса трубила в течение нескольких лет.

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