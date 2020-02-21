Челябинск, , 06:25 — REGNUM В Челябинской области после скандала с уполномоченным по правам человека предлагают изменить закон о нём. Об этом пишет Накануне.Ru.

Такое предложение своим коллегам внёс депутат Заксобрания Сергей Буяков (ЛДПР). По его мнению, скандал с омбудсменом выявил очевидные правовые пробелы. В законодательстве региона депутат предлагает указать, что у кандидата на пост уполномоченного должен быть управленческий опыт, и этот пункт надо включить в критерии отбора. Кроме того, правом выдвигать кандидатов он предлагает наделить и депутатов Заксобрания. Кроме того, по всем кандидатурам предлагается ввести обязательные публичные консультации с областной Общественной палатой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года уполномоченным был назначен Антон Шарпилов. Однако 17 февраля 2020-го он попросился в отставку, а перед эти некоторое время был в отпуске без содержания. Причиной стал разразившийся семейный скандал, вышедший в публичную сферу.