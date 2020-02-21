Оттава, 21 февраля 2020, 06:24 — REGNUM Посольство РФ прокомментировало заявление МИД Канады о кибератаках на Грузию. Об этом говорится на странице посольства РФ в Канаде в Twitter.
В посольстве России назвали заявление МИД Канады печальной и предосудительной «политикой, которая ещё больше вредит и без того ослабленным российско-канадским отношениям».
Как сообщало 20 февраля ИА REGNUM, обвинения РФ в кибератаках против грузинских сайтов беспочвенны, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
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