Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил новому управлению по благоустройству общественных пространств взять на учёт все зелёные зоны города. Локоть заявил, что строительство на этих участках будет невозможным.

Напомним, что в структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска появилось новое управление — по благоустройству общественных пространств.

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«Задача номер один — это учёт, кадастрирование всех зелёных зон города. Средства на эти цели заложены в бюджете, — отметил Локоть. — Никакого строительства на данных территориях не будет. За два года проведём мониторинг, кадастрирование всех зелёных зон, и затем они будут внесены в генплан специальным постановлением мэра о лесоустройстве. Таким образом, мы берём на себя обязательства не потерять ни одного квадратного метра зелёных зон».

Отметим, что управление по благоустройству общественных пространств Новосибирска заработало с 2020 года и стало четвёртой отраслью департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города.