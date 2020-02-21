Посёлок городского типа Малышева, Свердловская область, , 06:04 — REGNUM В свердловском посёлке Малышева граждане протестуют против своза к ним мусора из соседних территорий. Об этом пишет Накануне.Ru.

Недовольные возможным свозом к ним отходов из Богдановича, Белоярского, Сухого Лога, Асбеста и Дуброво жители прорвались на заседание комиссии местной думы. Они требовали отменить решение думы о том, что часть территории, на которой планируется утилизировать мусор, не относится к посёлку.

Граждане также протестуют против новой территориальной схемы размещения ТКО. По данным СМИ, эта схема предусматривает создание мусоросортировочного завода. Население опасается, что завод будет в 750 метрах от жилья. Люди требуют провести местный референдум.