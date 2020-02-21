Киев, , 05:56 — REGNUM Теоретически возможным, но практически нереализуемым назвала собственный способ проведения выборов в Крыму депутат Верховной рады Украины Елена Мошенец («Слуга народа») в интервью телеканалу ATR.

По её мнению, выборы в Крыму можно провести не повсеместно, а на локальных участках, расположенных рядом с украинской границей.

«Но тут следующий вопрос — что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», — заявила депутат.

Следом она призналась, что не представляет ни одного реального способа проведения выборов на всей территории полуострова.

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения референдума по данному вопросу. После этого в Москве не единожды заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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