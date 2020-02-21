Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска появилось новое управление — по благоустройству общественных пространств. Оно займётся развитием озеленённых территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На муниципальном портале Новосибирска отмечается, что главная стратегическая цель нового управления — формирование политики в сфере озеленения и благоустройства.

Его основные задачи: организация работы по управлению общественными пространствами и их благоустройству, а также взаимодействия с инициативными общественными группами и потенциальными инвесторами; систематизация и улучшение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос и аварийную обрезку зеленых насаждений; координация создания и благоустройства новых общественных пространств; разработка нормативной правовой базы и концепции городского озеленения и цветочного оформления; систематизация оперативного информирования жителей города о реализуемых проектах и инициативах в сфере благоустройства.

Напомним, с 2015 по 2016 год в Новосибирске проводилось комплексное исследование общественных пространств. Была разработана концепция развития озеленённых общественных пространств «Зелёный Новосибирск». Появилась необходимость совершенствования системы управления зелёными пространствами и формирования единого органа управления.