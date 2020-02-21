Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирской области меняется система профилактики системы социального сиротства — в части регламентирования механизмов межведомственного взаимодействия, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Так, в регионе появится ресурсный центр по профилактике социального сиротства. Его основная задача которого — организация системы обучения, повышения квалификации и поддержки специалистов

По официальным данным, в Новосибирской области сохраняется тенденция к уменьшению общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году числилось 9 686 детей, в 2017 году — 9 961 ребенок.