Москва, , 05:07 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину результаты своих переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом 21 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свою очередь, в «Роснефти» сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики. На них Сечин подчеркнул, что ценит существующее доверие и готов к конструктивному диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Сечина и Лукашенко прошла в Минске 18 февраля. Белорусский лидер тогда отмечал, что в 2019 году «Роснефть» поставила половину всей нефти в его страну, и потому желает «посоветоваться по отдельным вопросам» дальнейшего сотрудничества.

В конце 2019 года было подписан баланс Союзного государства на поставку 24 млн тонн российской нефти в Белоруссию. Однако с 1 января поставки не начались из-за запрета Лукашенко подписывать контракты с российскими нефтяными компаниями. Белорусский лидер потребовал от них отказаться от премии, что российские поставщики сочли неприемлемым.

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