Лондон, , 04:55 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с президентом США Дональдом Трампом не раньше июня, сообщила пресс-служба главы британского правительства.

Сообщается, что 20 февраля Джонсон и Трамп провели телефонные переговоры, на которых обсуждали международное вопросы. При этом в ходе разговора британский премьер министр заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с Трампом на полях саммита G7, который должен состояться в июне в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The Sun сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отложил свою поездку в США, чтобы заняться внутренними проблемами Соединенного Королевства. До этого Джонсон уже переносил на месяц запланированную на январь встречу с Трампом.

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