Москва, , 04:48 — REGNUM Учредить в России «День империи» и отмечать этот праздник 22 октября предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе партии.

«Империя — самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы», — объяснил политик.

Дату 22 октября в ЛДПР предложили в связи с тем, что в этот день в 2021 году будет отмечаться 300-летие провозглашения Петром I Российской империи. Из сообщения следует, что Жириновский поручил юристам фракции ЛДПР разработать соответствующий законопроект, а депутатам — внести на рассмотрение Госдумы.

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