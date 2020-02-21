Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

По его словам, Вооружённые силы России являются надёжным щитом Родины и важной составляющей международной безопасности.

«Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель — наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», — сказал Антонов.

Также, отметил дипломат, в Москве предпринимают все усилия для того, чтобы наладить конструктивное международное сотрудничество, и сформировать справедливое мироустройство.

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