Новосибирск, , 04:18 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области одобрило поправки выборного законодательства. Была изменена схема финансирования избирательных кампаний.

«Согласно принятым поправкам, партийный избирательный фонд сможет вырасти почти всемеро — с нынешних 30 млн до 200 млн рублей. Планка для фондов одномандатников поднята в 2,5 раза — с 3 млн до 7 млн рублей, — уточняет «НДН.инфо». — Изменится также и схема финансирования. Для кандидатов снимается 50% ограничение по наполнению деньгами избирательного фонда из собственного кармана. Теперь кандидату будет позволено полностью оплачивать свою кампанию либо полностью рассчитывать на партийное финансирование».

Изменения коснуться выборов регионального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Новосибирской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания. Они пройдут по смешанной системе — половину парламентариев изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.