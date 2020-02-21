Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Бывший советник президента Роджер Стоун, приговорённый к трём годам и четырём месяцам отбывания тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний, имеет все шансы на оправдание. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передаёт Fox News.

«С моей точки зрения, у Роджера очень высокие шансы на то, чтобы быть оправданным», —сказал Трамп.

По его словам, Стоун не имел никакого отношения к избирательной кампании 2016 года.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что ему мешают выполнять свою работу публикации Трампа в Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп согласился, что его твиты мешают работе генпрокурора США