Вашингтон, 21 февраля 2020, 03:30 — REGNUM Бывший советник президента Роджер Стоун, приговорённый к трём годам и четырём месяцам отбывания тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний, имеет все шансы на оправдание. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передаёт Fox News.
По его словам, Стоун не имел никакого отношения к избирательной кампании 2016 года.
Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что ему мешают выполнять свою работу публикации Трампа в Twitter.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп согласился, что его твиты мешают работе генпрокурора США