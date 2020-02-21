Париж, , 02:20 — REGNUM Франция должна прекратить исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявила 20 февраля лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter.

Таким образом она прокомментировала публикацию статьи о связи судей ЕСПЧ с организациями, подконтрольными миллиардеру Джорджу Соросу.

«Свободное государство должно действовать против подобных манипуляций. После столь серьезных открытий (президент Франции) Эмманюэль Макрон больше не может сохранять молчание», — написала она.

Напомним, накануне французский журнал Valeur Actuel выпустил расследование, согласно которому несколько судей, заседавших в ЕСПЧ, были либо сотрудниками фонда Сороса «Открытое общество», либо выступали на стороне связанных с ним неправительственных организаций (НПО).

Юрист Грегор Пюппенк, выступивший автором материала, привёл факты, которые дают основание считать, что через НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.

Читайте также: ЕС останется в истории как «громкий провал» — Марин Ле Пен