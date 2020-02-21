Бразилиа, , 02:19 — REGNUM Сотрудники бразильской нефтяной корпорации Petrobras приняли решение временно приостановить забастовку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление профсоюза.

Сообщается, что профсоюз согласился временно прекратить забастовку и пойти на диалог с руководством компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трудовой суд девятого округа Бразилии приостановил увольнения сотрудников Petrobras до 6 марта на время переговоров. Отметим, что забастовка в компании длилась почти 19 дней. В частности, на протестную акцию 19 февраля поддержали более 21 тыс. сотрудников Petrobras.

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