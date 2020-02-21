Москва, , 01:59 — REGNUM Обострившаяся в Сирии обстановка требует принятия эффективных мер против террористов с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности этой страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

«Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости на северо-западе Сирии», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся в связи с резко обострившейся обстановкой в Идлибе в начале февраля. Военные России и Турции попытались в очередной раз ввести режим тишины, однако террористы усилили свои атаки.

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