Дублин, , 02:00 — REGNUM Премьер-министра Ирландии на своём первом заседании 20 февраля не смог избрать парламент нового созыва. Об этом сообщает телеканал RTE.

Ни один из четырёх лидеров партий, претендующих на должность премьер-министра, не смог набрать необходимое для избрания большинство в 81 голос на голосовании парламента, 160 мест в котором на прошедших 8 февраля выборах распределились достаточно равномерно.

Больше всего голосов, 45 (при 84 против), набрала лидер республиканской партии «Шинн фейн» Мэри Лу Макдональд.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных парламентских выборах, проходивших в Ирландии 8 февраля, победу одержала оппозиционная либеральная партия «Фианна Файл», получившая 38 из 160 депутатских мандатов. На втором месте оказалась национал-республиканская партия «Шинн Фейн» с 37 мандатами. Правящая консервативная партия «Фине Гэл» проиграла обоим своим главным конкурентам, получив 35 депутатских мандатов. «Зелёные», лейбористы и социал-демократы получили в парламенте соответственно 12, 6 и 6 мест.

Читайте также: Исторический успех ирландских левых республиканцев

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Ирландии победила оппозиционная партия «Фианна Файл»