Абуджа, , 00:34 — REGNUM Нигерия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой не вводить против этой африканской страны визовые ограничения, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Нигерии Огбени Арегбесола. Ранее он обратился в американское посольство с просьбой не вводить визовые ограничения.

«Нигерия — слишком важный союзник Америки, чтобы заслужить такие санкции», — заявил Арегбесола.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля посол США в Нигерии Мари-Бэт Леонард заявила, что визовые ограничения могут быть отменены, если африканские государства будут тщательнее проверять своих граждан на причастность к террористическим группировкам. Она также выразила надежду, что Нигерия сможет быстро исправиться.

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