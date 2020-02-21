Рига, , 00:05 — REGNUM Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в Законе о налогах и пошлинах, и ввёл норму обязывающую к автоматическому обмену информацией обо всех движениях капитала юридических и физических лиц, которые касаются налоговой сферы, пишет портал tvnet.lv.

Таким образом Латвия подключается к системе Глобального стандарта автоматического обмена информацией о состоянии любых финансовых счетов между налоговыми службами разных стран, в соответствии с существующей международной практикой.

У Службы Государственных Доходов (СГД) Латвии появится возможность оштрафовать любое финансовое учреждение в размере 1% от оборота за год, но не больше, чем на 14 000 евро за недостоверную или несвоевременную информацию о состоянии финансовых счетов. Штраф в 1% оборота за год, но не больше 3200, может получить компания не предоставившая отчёты по всем предприятиям группы в различных юрисдикциях. Такая же степень ответственность предусмотрена для физических лиц ведущих деятельность и получающих доходы в разных странах.