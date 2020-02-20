Хартум, , 23:57 — REGNUM Как минимум 17 человек пострадали в результате действий полиции Судана, сообщает 20 февраля Reuters.

Протесты, организованные суданской оппозицией, вылились в демонстрации с участием тысяч человек. Люди потребовали уволить руководство суданского МВД, а также полиции в Хартуме.

Протестующие потребовали восстановить в должности тех офицеров полиции, которые были уволены из-за отказа разогнать митинги и демонстрации, проводимые в 2019 г. оппозицией против президента (на тот момент) Омара аль-Башира.

Полиция 20 февраля разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ. Также силовики применяли дубинки. В результате 17 человек пострадали. У одного из пострадавших оказалось огнестрельное ранение, ещё один был ранен резиновой пулей.

Напомним, аль-Башир, находившийся у власти три десятилетия, был смещён в апреле 2019 года на фоне длительной волны протестов. Затем его осудили за коррупцию и злоупотребления, и сейчас он отбывает наказание.

Фактический в стране без малого год назад произошёл военный переворот. До того, как он завершился, демонстрации подавлялись, было много пострадавших.

Некоторых военных, которые отказались тогда подавлять протесты, несколько дней назад уволили. Оппозиция вывела людей на улицы. Отметим, что оппозиция давно подогревает настроения людей протестовать против нынешних властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Судана подписали предварительное мирное соглашение с повстанцами