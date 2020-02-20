Москва, , 23:37 — REGNUM Турция, оказав поддержку атаке незаконных вооруженных формирований в сирийском Идлибе, нарушила российско-турецкие договоренности, заявила 20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этот инцидент создаёт риск дальнейшей эскалации конфликта.

«Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии», — сказала Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель российского МИД выразила «серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля артиллерия вооружённых сил Турции поддержала атаки джихадистов на позиции сирийской армии в зоне «Идлиб».

Атака, в которой было задействовано порядка десяти единиц бронетехники, включая танки, была отбита при помощи авиаудара самолётов Су-24 ВКС России.

Кроме того, российские военные предупредили турецкую сторону, что позиции артиллерии, ведущей огонь для поддержки террористов, вскрыты и зафиксированы средствами объективного контроля.

Позднее минобороны Турции признало гибель в этом инциденте двоих турецких военнослужащих.

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