Вашингтон, 20 февраля 2020, 23:02 — REGNUM Кандидат в президенты США от демпартии Майкл Блумберг потратил $220,6 млн на избирательную кампанию в январе, 20 февраля сообщает The New York Times.
Согласно заявлению команды Блумберга, больше половины потраченных средств, $126,5 млн, ушли на телевизионную рекламу.
Еще $45,5 из средств, потраченных командой бывшего мэра Нью-Йорка в январе, ушли на рекламу кандидата в интернете.
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