Анкара, , 22:47 — REGNUM Американские зенитные ракетные комплексы Patriot могут быть направлены турецкому контингенту в сирийской провинции Идлиб, передаёт 20 февраля CNN Turk.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар на фоне обострения ситуации в Идлибе дал интервью CNN Turk, в котором среди прочего заявил:

«Соединённые Штаты заявляют о том, что они нас поддерживают в Идлибе».

Он пояснил, что поддержка не предполагает официального появления в зоне конфликта американских военных.

Акар «Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акар продолжает транслировать официальную позицию Анкары, согласно которой никуда Турция из Идлиба не уйдёт.

Между тем его интервью вышло всего через несколько часов после предупреждения российской стороны о недопустимости турками помощи боевикам в Идлибе.

Напомним также, что Вашингтон не продаёт Анкаре Patriots из-за турецко-российского контракта по С-400.

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